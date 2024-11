Ercolano, esplosione in una fabbrica: tre morti e feriti

484 Visite

È di almeno tre vittime il bilancio dell’esplosione avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, 18 novembre, ad Ercolano, in provincia d Napoli. Lo scoppio all’interno di un edificio, forse una fabbrica, di via Patacca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano, l’intervento è in corso per accertare l’eventuale presenza di altre persone nell’edificio al momento dello scoppio e le loro condizioni. Le cause della deflagrazione sono per ora al vaglio, non si esclude che possa essersi trattato di un incidente dovuto ad una fuga di gas o all’esplosione di fuochi d’artificio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews