Manfredi: presidenza Anci, c’è il via libera

Via libera del Pd: il nuovo presidente dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) è Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che prende così il posto del suo predecessore Antonio Decaro. Il primo cittadino, secondo quanto confermato da fonti dem, avrebbe vinto la sfida tutta interna al centrosinistra con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che dovrebbe diventare vicepresidente e coordinatore dei sindaci dem. In ogni caso, l’assemblea annuale dell’associazione, che ratificherà l’elezione di Manfredi, si svolgerà dal 20 al 22 novembre a Torino.

La scelta di Manfredi rilancia l’ottica del campo largo, dal momento che il nome del sindaco di Napoli piaceva non solo al Pd ma anche al Movimento 5 Stelle. Lo Russo, invece, pare fosse un nome più gradito al centrodestra. Sicuramente più di Manfredi. In generale, il sindaco di Torino era stato visto nelle settimane scorse come l’unico alfiere “nordista” rimasto in corsa. Tanto che anche il milanese Beppe Sala lo aveva sostenuto: “Mi batterò perché un sindaco del Nord diventi presidente dell’Anci”. Il centrosinistra ha avuto il potere di decidere il nuovo presidente dell’Anci perché gode della maggioranza degli oltre 700 delegati individuati dalle Anci regionali. Numeri a parte, però, la coalizione guidata da Elly Schlein ancora una volta non ha tenuto conto di altro al di fuori delle sue preferenze.













