MARANO, FURTO IN PIENO CENTRO IN UNA FARMACIA: BOTTINO DA OLTRE 5MILA EURO

Ancora un furto nella notte e questa volta il colpo è andato a segno in una delle principali farmacie di Marano. I banditi sono entrati in azione al centralissimo corso Europa. In pochi minuti, i ladri – da quanto si apprende – sono riusciti a razziare oltre 5mila euro in contanti e numerosi medicinali, il cui valore – in termini economici – non è stato ancora quantificato. I titolari della farmacia hanno allertato i carabinieri della locale compagnia, giunti di buon’ora sul posto. I militari dell’Arma stanno visionando alcune immagini.

Ennesimo furto, insomma, mentre nella serata di ieri atti di grave vandalismo sono stati registrati in via Padreterno, nei pressi di un campo sportivo. I cittadini sono sempre più esasperati.













