Marano, due mesi fa la morte di Corrado Finale. La lettera di mamma Assunta: “Vogliamo giustizia”

Oggi sono passati 2 mesi che non ci sei. Mi sembra un brutto sogno, mi domando sempre perché a noi che non abbiamo mai fatto male mai a nessuno, anzi sempre aiutato tutti senza avere niente in cambio perché abbiamo un cuore d’oro.

Come te figlio mio con il tuo cuore d’oro ti ha portato alla morte per una lite non tua e per difendere sempre il prossimo, questo è il risultato che non tornerai più a casa dove ti aspettiamo io, papà, e tuo fratello credendo che è solo un brutto sogno ma non è così.

Chiedo solo giustizia per Corrado, non si può morire per mano di un essere spregevole che toglie la vita per futili scemenze.

Per i ragazzi che leggeranno voglio solo dire quanto c’è un problema qualcosa com’è capitato a Corrado di dirlo ai vostri genitori, solo noi vi possiamo stare vicino nel bene e nel male ed aiutarvi. Nessun altro e se serve anche ad andare a denunciare. Per non dimenticare Corrado vittima innocente. Condividete in tanti.

GIUSTIZIA per Corrado.

Assunta Palumbo













