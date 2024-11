Il progetto In Europe We Care for Beef presente a Gustus 2024: appuntamento a Napoli dal 17 al 19 novembre

Napoli, 17 – 19 novembre 2024 – Il progetto europeo In Europe We Care for Beef sarà protagonista alla fiera Gustus, che si terrà alla Mostra D’Oltremare di Napoli dal 17 al 19 novembre. Gustus, salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia, rappresenta un’importante vetrina per la promozione e valorizzazione del settore agroalimentare e zootecnico, riunendo professionisti del comparto, istituzioni, aziende e appassionati del gusto. La manifestazione si presenta come un’occasione unica di networking, aggiornamento e confronto per gli operatori, con un’attenzione speciale alle eccellenze del Made in Italy.

In occasione di questa edizione, l’AOP Italia Zootecnica organizzerà una conferenza stampa di presentazione del progetto In Europe We Care for Beef il giorno 18 novembre alle ore 10.30 presso lo stand 3100 – 3107 nel padiglione 3. Durante questo incontro, i rappresentanti del progetto illustreranno i principali obiettivi e le attività previste per promuovere la qualità e la sostenibilità della carne bovina europea.

A seguire, sempre il 18 novembre alle ore 11.00, si terrà un workshop di grande rilevanza sul tema “Il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia e il Consorzio Sigillo Italiano: nuove opportunità per la zootecnia e non solo per quella bovina da carne”. Il workshop vedrà la partecipazione di esperti del settore tra cui Alessandro De Rocco, presidente dell’AOP Italia Zootecnica, e Giuliano Marchesin, direttore della stessa organizzazione, accompagnati da Franco Martini, presidente del Consorzio Sigillo Italiano, Nicola De Leonardis, presidente della Cooperativa Agricola Terramadre, Gabriele Melluso, presidente nazionale di Assoutenti, e Susanna Bramante, agronoma e consulente della nutrizione. A chiudere l’incontro, sarà l’intervento di Nicola Caputo, assessore all’agricoltura della Regione Campania, che illustrerà l’impegno dell’amministrazione nel sostenere e valorizzare il comparto zootecnico e agricolo.

Oltre alla conferenza e al workshop, il programma della fiera prevede momenti di confronto e scambio tra i visitatori e gli esperti del settore, accompagnati da degustazioni di carne certificata con il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia. I partecipanti potranno apprezzare la battuta di carne al coltello, un prodotto di alta qualità che esprime al meglio la tradizione e la cura degli allevatori per l’eccellenza.

Gustus sarà quindi un’opportunità per scoprire di più sulle potenzialità della carne bovina certificata e per confrontarsi sui nuovi orizzonti del settore zootecnico europeo.