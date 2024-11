Poliambulatorio Diffuso in Campania. Nota congiunta CASAGIT – SINDACATO MEDICI ITALIANI

220 Visite

“Attivo in Campania il primo “Poliambulatorio Diffuso” a livello nazionale grazie all’accordo tra Casagit Salute società di mutuo soccorso per le prestazioni sanitarie dei giornalisti italiani, attiva dal 1974 e il Sindacato dei Medici Italiani (SMI)”, questo è stato deciso nella conferenza stampa tenuta oggi a Napoli presso la sede del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania.

Firmato stamane nella sede napoletana della Casagit dai vertici nazionali delle due organizzazioni, frutto di una visione comune, che ha come obiettivo la sperimentazione di un modello di assistenza sanitaria più capillare, che consenta di migliorare l’accesso alle prestazioni per gli assistiti di Casagit Salute.

Grazie all’intesa, una serie di medici professionisti, presso le loro strutture, presenti sul territorio campano applicheranno delle tariffe fortemente scontate per le visite specialistiche e prezzi convenzionati per gli esami strumentali non solo ai giornalisti ma a tutti gli iscritti alla Casagit.

“La convenzione e l’accordo quadro sottoscritto oggi con il Sindacato dei medici italiani aprono interessanti prospettive”. Ha sottolineato il presidente di Casagit Salute Gianfranco Giuliani.

“Oltre ad avere esteso agli iscritti allo SMI l’assistenza sanitaria integrativa riservata in passato esclusivamente ai giornalisti e ai loro familiari, consentono infatti l’avvio della prima esperienza in Italia di poliambulatorio diffuso, con il coinvolgimento di un nucleo di specialisti che operano nel territorio campano e il cui numero potrà essere aumentato in futuro. Una formula, per altro, che potrà essere riproposta in altre aree del Paese, per rendere sempre più capillare e di prossimità la presenza di Casagit Salute accanto ai propri soci e assistiti”.

L’accordo stipulato prevede anche delle giornate di prevenzione gratuita per gli iscritti per una serie di patologie maggiormente diffuse tra la popolazione. Un primo esperimento, quello campano, che potrà essere declinato successivamente anche in altre realtà italiane grazie all’accordo nazionale Casagit e Sindacato Medici Italiani.

“Riteniamo prioritario tutelare l’universalità e dell’uniformità nell’accesso alle cure, garantito dal Servizio Sanitario Nazionale ma, oggi il nostro SSN è chiamato ad affrontare un nuovo percorso, una riforma, quella delle Case di Comunità che seppur con ancora dei nodi irrisolti, vedrà in sistema la salute e la medicina territoriale. In questo contesto riteniamo necessario che l’assistenza sanitaria integrativa debba svolgere un grande ruolo di complementarietà” evidenzia Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani – SMI.

“La sinergia con Casagit nasce da una visione comune che considera la salute dei cittadini quale bene primario, per questo il Sindacato Medici Italiani mette in Campania a disposizione i suoi specialisti e per gli iscritti di Casagit che ne avessero bisogno e per giornate dedicate alla prevenzione. Più prevenzione oggi meno ammalati domani”

Alla conferenza hanno partecipato i referenti Campani di Ordine dei Medici Napoli, Sindacato Medici Italiani, Rappresentanti dei soci Casagit Salute e Sindacato dei Giornalisti.













