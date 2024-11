Terremoto giudiziario a Teverola: anche Pitocchi ai domiciliari. L’ex capo dell’ufficio tecnico di Marano al centro di polemiche per il caso Pip

684 Visite

Arresti domiciliari. È arrivata la decisione del gip del tribunale di Aversa sulla richiesta, formulata dai pm di Napoli nord, che avevano chiesto l’emissione di provvedimenti di custodia cautelare ai domiciliari per amministratori comunali, politici e tecnici del Comune di Teverola.

Ai domiciliari sono finiti l’ex sindaco Biagio Lusini, l’altro ex sindaco Tommaso Barbato, il consigliere comunale dimessosi Pasquale De Floris, e l’ingegnere Gennaro Pitocchi, il quale per la prima volta nella sua vita viene colpito da un provvedimento cautelare. Pitocchi ha lavorato in tanti enti del Casertano e a Marano, anni fa, è stato a capo dell’ufficio tecnico. Fu lui, in un paio di giorni, a rilasciare decine di permessi per costruire capannoni nell’area industriale della città, area Pip. Permessi rilasciati alla società dei Cesaro. Pitocchi fu indagato per un filone, ma non finì a processo. E’ stato vicinissimo, in quegli anni maranesi, a un noto imprenditore e politico della zona di San Rocco.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews