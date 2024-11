Arzano. Blitz del Commissariato della Polizia di Frattamaggiore: sgombero e abbattimento per la casa abusiva del boss dei Moccia

331 Visite

E’ in corso in queste ore, lo sgombero e l’abbattimento della casa di circa 180 metri quadrati del boss all’ergastolo Giovanni Di Annicella referente del clan Moccia sul terriotrio, abitata dai familiari del ras dal lontano 2014. Intanto indagini in corso da parte dell’Antimafia per capire come sia stato possibile che nonostante la stessa fosse stata acquisita al patrimonio comunale nel lontano 2016 e motivo di scioglimento nel 2014, fosse ancora al proprio posto. Sul luogo gli uomini del commissariato della Polizia di Stato di Frattamaggiore che hanno coordinato le operazioni, della locale Tenenza dei Carabinieri e del comando della Polizia locale di Arzano con i vigili del fuoco e un ambulanza. L’iter sarebbe partito su input e accertamenti dell’ufficio patrimonio allertato dall’inrezia di questi anni, anche se non sono mancate in questi mesi denunce giornalistiche e quelle più specifiche depositate dell’associazione Antimafia Antonino Caponnetto direttamente all’attenzione del Procuratore Nicola Gratteri che riguarderebbero ulteriori e gravi aspetti della pubblica amministrazione e che non mancheranno di riservare ulteriroi accertamenti. Nei prossimi mesi si dovrebbe procedere con l’abbattimento della casa abusiva dei un altro pezzo da 90 del cartello degli Amato-Pagano in via Zanardelli.













