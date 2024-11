Marano, pulizie di villette comunali e terreni: i carabinieri diffidano il Comune e due privati

347 Visite

Il Comune di Marano e due privati cittadini sono stati diffidati dai carabinieri della locale compagnia dei carabinieri affinché, nell’arco di una trentina di giorni, provvedano alla pulizie di alcune villette o aree del territorio. Nello specifico, per quel che concerne il Comune di Marano, dovrà eseguire una pulizia all’interno del parco giochi-villa comunale di piazzale Dalla Chiesa, quella che da tempo in stato di totale abbandono, situata in un’area confiscata alla camorra, per il cui restyling fu annunciato un finanziamento da parte della Regione. Altre diffide riguardano l’area adiacente il Conad di San Rocco, anch’essa trasformata in discarica e altri fondi alla periferia della città.













