LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024: MERCOLEDÌ AL PALASELE DI EBOLI

’artista italiana più amata al mondo torna dal vivo con la sua tournée dei record, ultimi biglietti disponibili su Ticketone e al Botteghino aperto il giorno dello show dalle ore 17, apertura cancelli ore 19, inizio show ore 21

Salerno, 11 novembre 2024 Dopo il doppio sold out dello scorso dicembre Laura Pausini torna al PalaSele di Eboli, unica tappa in Campania, mercoledì 13 novembre 2024 con l’ultima leg della sua decima tournée mondiale, il WORLD TOUR WINTER 2024 che ha debuttato la scorsa settimana a Londra all’O2 Shepherd’s Bush Empire incendiando il palcoscenico con uno show che la conferma al vertice del panorama musicale internazionale.

Due ore e mezza di musica senza sosta che l’artista italiana più premiata al mondo ha condiviso con un pubblico in delirio, alternando le hit più famose ad alcuni dei brani dell’ultimo album, Anime Parallele, tra cui il singolo CIAO/CHAO, pubblicato a settembre, scritto fra gli altri con Sam Smith e prodotto da Fraser T. Smith e Paolo Carta. Il brano chiude la tracklist dell’album, recentemente nominato ai prossimi Latin GRAMMY® Awards come Mejor Album Vocal Pop Tradicional. Un ennesimo riconoscimento per Laura Pausini da parte dalla Latin Recording Academy™, che solo un anno fa le conferiva il titolo di Person of the Year 2023, a pochi mesi dall’inizio del suo tour mondiale, nato per celebrare 30 anni di una carriera senza eguali.

Il LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023 2024 ha registrato un sold out di 450.000 spettatori, tra Europa, Sud America e tutte le città degli Stati Uniti. Per Laura Pausini si tratta del tour dei record, che ha superato ogni aspettativa con il 25% in più dei paganti rispetto ai precedenti: un dato per nulla scontato che la incorona l’artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

L’ultima leg invernale che chiude questo progetto live conferma il sodalizio tra eccellenze: la direzione artistica del WORLD TOUR WINTER 2024 è firmata dalla stessa Laura con Luca Tommassini, la direzione musicale è di Paolo Carta, le luci di Francesco De Cave e lo styling di Susanna Ausoni, che per la due date londinesi rinnova completamente l’immagine dell’artista, e promette di stupire anche nelle prossime tappe. Al fianco di Laura sul palco una band di 7 musicisti e 4 coristi, e un corpo di ballo di 4 ballerini, la cui immagine è curata per tutti da Amina Lombroni, mentre i contributi video degli schermi sono realizzati da Eddy Angelelli e il suo team.

Lo show, suddiviso in tre blocchi che ripercorrono presente, futuro e passato del suo repertorio, si arricchisce di altri due inediti che si alterneranno a sorpresa nelle varie città: Ti porterai lontano, brano scritto da Levante e All’amore nostro, firmato da Aiello.

Riservata alle date italiane l’iniziativa “IL MIO PALCO: IL TUO PALCO“: Laura Pausini sceglie di regalare a otto giovani promesse della musica italiana l’opportunità di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia. “So che oggi ci sono molti modi per far conoscere la propria voce ma dare spazio alla musica secondo me non è mai abbastanza! – commenta Laura Pausini. Mi piace scoprire i talenti del nostro stivale, li cerco spesso sul web e rimango colpita dalla loro arte. Per questo ho deciso di accendere una luce facendo aprire loro i miei concerti italiani”. Un gesto concreto, che evidenzia la sua attenzione verso l’evoluzione del panorama musicale e il suo desiderio di creare una sinergia tra generazioni diverse di artisti. La scelta è avvenuta attraverso una ricerca online da parte della stessa Laura, che ha selezionato personalmente gli artisti, premiando talento e autenticità. Già annunciati i primi quattro artisti, sarà Ste, all’anagrafe Stephani Ojemba ad aprire la tappa di Eboli con il sound contemporaneo dove convivono soul e atmosfere partenopee.

Il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024 è organizzato e prodotto da Friends&Partners (www.friendsandpartners.it). La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni. I biglietti sono disponibili su Ticketone e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show a partire dalle ore 17. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito dalle ore 19, inizio show ore 21.

IL CALENDARIO DEL PALASELE La stagione spettacolare al PalaSele a cura di Anni 60 produzioni proseguirà con un’altra tappa in esclusiva per la Campania: venerdì 15 novembre per la prima volta calcherà il palco di Eboli Tananai con il “CalmoCobra LIVE 2024”. Sei gli appuntamenti nel mese di dicembre per il grande autunno/inverno live sul palco pop della Campania con: Alessandra Amoroso domenica 1dicembre, Nino D’Angelo sabato 7 (sold out) e domenica 8, Gigi D’Alessio domenica 15 e lunedì 16, Gianna venerdì 20 dicembre. Nel 2025 il primo artista a calcare il palco del PalaSele sarà Lazza con il “Locura Tour” domenica 12 gennaio, già sold out, mentre giovedì 23 gennaio l’imperdibile appuntamento con IL VOLO “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport”. Riprogrammata per sabato 22 febbraio (inizialmente prevista sabato 8) la tappa al PalaSele di “Mare Fuori Il Musical”, nell’attesa poi del gran ritorno dei negramaro che torneranno live a Eboli il 14 ottobre con “Negramaro Palasport 2025”.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.













