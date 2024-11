Diciottenne ucciso, Nappi (Lega): responsabili morali disastro ammettano fallimento

65 Visite

“Il finto buonismo, l’immobilismo complice, il giustificazionismo spinto fino al paradosso, che negli ultimi decenni hanno caratterizzato le varie sinistre, Pd in testa, alla guida di Napoli e della Campania, sono i fattori che hanno contribuito alla deriva. I responsabili morali del disastro ammettano il loro totale fallimento invece di continuare con lo sdegno del giorno dopo, a partecipare alle assemblee pubbliche, a perdersi in sociologia da bar. La criminalità giovanile si combatte con misure adeguate al fenomeno, con i fatti, con gli interventi che sta mettendo in campo il Governo nazionale: potenziamento della videosorveglianza e del numero di forze dell’ordine sul territorio, inasprimento delle pene, nessuno sconto per i criminali”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













