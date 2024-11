Orrore a Padova: padre accusato di sevizie verso il figlio neonato per ottenere sussidi

157 Visite

Un’inchiesta choc scuote la comunità padovana. Un giovane padre di 22 anni è stato arrestato con l’accusa di aver seviziato il figlio di appena cinque mesi, ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Un gesto atroce, motivato, secondo gli inquirenti, da un movente economico.

La storia inizia lo scorso luglio, quando il piccolo, portato dai genitori in ospedale per difficoltà respiratorie, inizia a mostrare segni di maltrattamento. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e dal personale sanitario, rivelano un quadro agghiacciante: il padre, approfittando dei momenti in cui era solo con il bambino, infliggeva al piccolo torture indicibili, inserendogli le dita in bocca e provocandogli lesioni interne.

Le telecamere di sorveglianza installate in ospedale hanno ripreso le violenze, documentando l’orrore a cui il piccolo era sottoposto. Le immagini sono talmente crude da sconvolgere anche gli investigatori più esperti.

Ma qual è il motivo di tanto odio? Gli inquirenti ipotizzano un movente economico: il padre avrebbe potuto voler rendere il figlio disabile per ottenere sussidi economici. Un’ipotesi che getta un’ombra sinistra sulla vicenda e solleva interrogativi sulla psiche di un uomo capace di tanto orrore.

La notizia ha sconvolto la comunità di Camisano Vicentino, dove vive la famiglia. I Servizi sociali, seppur a conoscenza di una situazione di difficoltà familiare, non avevano mai sospettato di maltrattamenti così gravi. Il piccolo, una volta dimesso, sarà affidato a una struttura protetta insieme alla madre, che, secondo le prime indagini, sarebbe stata all’oscuro delle violenze subite dal figlio

