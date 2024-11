Grillo insiste su Conte: “Persone che pensiamo siano vere e invece sono false”. Il post scriptum

Il post scriptum è inserito in coda a un post dal titolo “Certe idee sono false ma dovrebbero essere vere”, in cui il fondatore dei 5 Stelle non si risparmia: “Spesso crediamo a idee false. Sappiamo un po’ che sono false. Ma pensiamo che dovrebbero essere vere. Tutti. Siamo fatti così. Ero in una farmacia. Entra una signora. Compra un flaconcino di crema anti-vecchiaia-emolliente-idratante-nutriente-rassodante. 70 euro. 1400 euro al litro. Se si può credere che esista una crema anti-vecchiaia e comprarla a 1400 euro al litro, allora si può credere a tutto. Anche alla Terra Piatta. Queste credenze in prodotti miracolosi le abbiamo tutti. Anche noi uomini, quando crediamo che ci diano la felicità certe automobili da 1000 cavalli e 300 km/h, con le quali giriamo in città a 40 km/h. Allora è meglio credere nella crema anti-vecchiaia. Almeno non brucia benzina. E cosa facciamo tutti quando avanza mezza bottiglia di spumante? Tutti col cucchiaino… (la leggenda metropolitana del cucchiaino nello spumante Sappiamo che non serve. Ma facciamo finta di crederci. In ognuno di noi c’è un piccolo terrapiattista”.