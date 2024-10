Verde pubblico, altri arresti tra Caserta e San Nicola la Strada: ai domiciliari il funzionario Biondi

81 Visite

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 persone (5 agli arresti domiciliari: Franco Biondi, il funzionario del comune di Caserta, Michele Amato, gli imprenditori Francesco Cerreto, Giuseppe Fazzone, Raffaele Antonucci; 4 all’obbligo di presentazione alla p.g., Giulio Biondi, Giuseppe Cerullo, Giovanni Andrea Mingione Domenico, Natale, tre imprenditori).

Sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di “associazione per delinquere”, “falso in atti pubblici” e “turbata libertà degli incanti” Il provvedimento cautelare riflette gli esiti di un’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta, riguardante la Pubblica Amministrazione e, in particolare, l’affidamento di lavori a gestione diretta dei Comuni di Caserta e San Nicola la Strada.













