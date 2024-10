Vado a rapinare il tabaccaio e torno: la madre lo fa arrestare

289 Visite

I carabinieri di Ivrea hanno ricevuto intorno alle 7 di ieri mattina la telefonata di una madre che ha denunciato il figlio 33enne. “Sta per fare una rapina – ha detto la donna con le lacrime agli occhi -. Fermatelo”. Le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo ora in carcere dopo il tentato colpo presso la tabaccheria “Le Kikke”, vicino alla stazione ferroviaria.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva un lungo elenco di problemi con la giustizia e un passato legato alla tossicodipendenza. Prima di uscire di casa, avrebbe detto alla madre: “Non ce la faccio più, vado a fare una rapina dal tabaccaio in paese e torno”. La madre del 33enne ha cercato di fermarlo prima che salisse in auto per andare a Germagnano. Non riuscendoci, ha contattato le forze dell’ordine per denunciarlo.













