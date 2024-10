Poggiomarino, sindaco e vice sospesi dal prefetto: al Comune arriva D’Orso

118 Visite

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto la sospensione dalla

carica di Sindaco e Vicesindaco del Comune di Poggiomarino, a seguito dell’adozione

della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti, tra l’altro, dei predetti dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli.

Contestualmente, il Prefetto ha nominato commissario prefettizio per la provvisoria

gestione dell’Ente la dott.ssa Gabriella D’Orso, Viceprefetto in quiescenza.

Al predetto Commissario sono attribuiti i poteri del Sindaco e della Giunta Municipale.













