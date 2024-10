Tegola Real Madrid: dalla Svezia accusano Mbappè di violenza sessuale

104 Visite

La stella del calcio mondiale, Kylian Mbappé, è al centro di un’inchiesta per stupro e violenza sessuale in Svezia. A lanciare la bomba è il quotidiano svedese Expressen, che accusa il campione del Real Madrid di aver commesso reati a Stoccolma lo scorso giovedì sera.

Secondo quanto riportato, una donna avrebbe sporto denuncia, sostenendo di essere stata aggredita sessualmente nell’hotel dove alloggiava il calciatore francese. Nonostante Mbappé non fosse stato convocato per la partita della Nazionale, si trovava in città e avrebbe trascorso la serata in un noto locale notturno.

Il calciatore, dal canto suo, ha smentito categoricamente le accuse, definendole “fake news” e insinuando un complotto ai suoi danni, legato alla disputa legale in corso con il Paris Saint-Germain. L’entourage di Mbappé ha parlato di “accuse false e irresponsabili”, annunciando azioni legali contro i responsabili.

La polizia svedese ha confermato l’apertura di un’indagine e ha effettuato una perquisizione nella stanza d’albergo del calciatore, sequestrando alcuni indumenti che potrebbero essere utili alle indagini.

Intanto, il mondo del calcio è scosso da questa notizia che getta un’ombra pesante sulla carriera del giovane campione. Il ct della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha espresso profonda preoccupazione per l’accaduto, sottolineando come questa vicenda stia danneggiando l’immagine della squadra.

L’inchiesta è ancora in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane

