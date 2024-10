Pozzuoli, Bradisismo: le modalità per esenzione o rimborso delle Imposte locali per i destinatari di sgombero

77 Visite

Terminati i sopralluoghi dei tecnici Aedes, che erano necessari per avere un quadro completo del fabbisogno, sono state definite le procedure per richiedere esenzione o rimborso delle imposte comunali, come da ordine del giorno approvato all’unanimità nel Consiglio comunale del 27 maggio 2024.

IMU, TARI e occupazione suolo pubblico saranno rimborsate o esentate (qualora non ancora versate) per il periodo di vigenza dell’ordinanza di sgombero.

Basterà compilare il modulo scaricabile al link https://comune.pozzuoli.na.it/ wp-content/uploads/2024/10/ Delibera-esenzione-per- sgomberati_Modello-domanda.doc e inviarlo tramite pec all’indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.na. it oppure in cartaceo al Protocollo del Comune di Pozzuoli (Via Tito Livio n. 4), unitamente ad una copia del documento di identità.

Il modulo sarà disponibile anche in cartaceo presso il Protocollo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews