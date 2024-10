PRIUS Campania: 75 milioni di fondi per la rigenerazione urbana della costa vesuviana

112 Visite

Lavoro sinergico e visione unitaria tra le amministrazioni dei territori vesuviani costieri per dare il via alle opere da realizzare nell’ambito dei Programmi di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (PRIUS), per 75 milioni di euro di risorse stanziate. È quanto emerso dall’incontro programmatico convocato dall’assessore all’urbanistica della Regione Campania Bruno Discepolo, alla presenza dei consiglieri regionali Mario Casillo, Carmine Mocerino e Loredana Raia e con i sindaci Luigi Vicinanza (Castellammare di Stabia), Vincenzo Cuomo (Portici), Corrado Cuccurullo (Torre Annunziata), Luigi Mennella (Torre del Greco), e Luigi Luciani (vicesindaco di Ercolano).