MARANO, NUOVO BOOM DI FURTI NELLE CASE. DOPO LE RAPINE NEI NEGOZI, CASE SVALIGIATE O FURTI SVENTATI IN EXTREMIS

Il periodo di stati, di riposo dei ladri di appartamenti è finito. Sembrava che i malviventi si fossero spostati tutti su negozi e altre attività e invece, nella ridente Marano, sono tornati di moda i furti in casa. Negli ultimi giorni il boom: un furto riuscito in zona collinare, un altro in via Panoramica e uno sventato da una donna in via San Rocco. La potenziale vittima si stava recando nella stanza della mamma, passando per un ballatoio esterno, quando ha visto due uomini con i volti coperti da passamontagna. Prima di lei, ad accorgersi di quella inquietante presenza era stato il cane di famiglia. La donna ha urlato a più non posso e i due si sono dati alla fuga.

Nei giorni scorsi, invece, rapine a mano armata e furti in locali e negozi. Ma ormai è normalità, secondo qualcuno.













