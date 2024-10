Logistica e Dogana Nola: un’importante occasione di confronto per il settore

Il 9 ottobre 2024, presso il centro congressi Interporto di Nola, si svolgerà il convegno dal titolo “Logistica e Dogana”, un evento di rilevanza fondamentale per gli operatori del settore. L’incontro avrà inizio alle 10:30 con un Welcome Coffee e la registrazione dei partecipanti, creando un momento di networking e scambio tra i professionisti.

La giornata prenderà il via con una serie di interventi di indirizzo, che vedranno la partecipazione di figure chiave del panorama logistico e doganale. Tra gli oratori, Claudio Ricci, Amministratore Delegato di CIS – Interporto Campano, e Maria Alessandra Santillo, Direttore Territoriale per la Campania dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non mancheranno rappresentanti delle forze dell’ordine, come il Gen. B. Paolo Borrelli, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, e Liliana Cirillo, Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2. Uno dei momenti salienti del convegno sarà l’intervento tecnico di Tiziana Ronga, Responsabile del reparto regimi doganali dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2, che approfondirà le agevolazioni doganali, un tema cruciale per le aziende che operano nel settore della logistica. A seguire, il convegno si arricchirà di una tavola rotonda, un’opportunità unica per il dibattito e il confronto tra esperti e professionisti. Tra i partecipanti, Augusto Forges Davanzati, Presidente dell’Associazione spedizionieri doganali di Napoli, e Alfredo Gaetani, Presidente di Interporto Campano SpA, insieme ad altri rappresentanti di aziende del settore.

Questo evento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento sulle normative e le pratiche doganali, nonché un momento di riflessione sulle sfide e le opportunità che il settore logistico si trova ad affrontare nel contesto attuale. In un’epoca in cui la logistica gioca un ruolo cruciale nell’economia globale, il convegno di Nola si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che operano in questo ambito. I partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare esperti, porre domande e condividere esperienze, contribuendo a creare una sinergia utile per affrontare le sfide future.