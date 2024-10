Napoli: Furto in un’auto. Carabinieri arrestano 47enne

290 Visite

A Napoli, nel quartiere Poggioreale, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per furto aggravato Francesco Ciaramella*, 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari, allertati dal 112, sono intervenuti a via Taddeo da Sessa. Lì i carabinieri insieme a personale di un istituto di vigilanza hanno sorpreso e bloccato l’uomo mentre era all’interno di una Fiat 500 X in sosta nel parcheggio P9.

L’uomo aveva infranto il vetro del deflettore anteriore destro e stava per rubare lo stereo.

L’arrestato è in attesa di giudizio

