Marano, nuovo colpo al Decò. Le ultime parole (famose) del prefetto: “Reati in calo”. Dal suo arrivo escalation senza fine

Va tutto bene, i reati sono in calo dicono le statistiche. E che fa se ancora una volta, nell’arco di meno di dieci giorni, i banditi assaltano nella notte il Decò di San Rocco. Non è chiaro se siano riusciti come l’altra volta a portare via soldi dalle casse automatiche.

Pochi giorni fa analogo scenario, sempre lì a San Rocco, presso il Decò, poi il tentativo nel negozio dei cinesi, poi le truffe ai danni di due anziani, poi la rapina al centro Tim, sempre a San Rocco e infine la tentata truffa, sventata dai carabinieri, in via Nuvoletta. E poi un’altra rapina ai danni di una macelleria. Tutto in sette giorni e questi sono solo alcuni dei casi noti o denunciati.













