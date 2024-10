Marano, il sindaco dà in prestito un vigile all’Inps. Izzo: “Cose da manicomio”

La notizia, lanciata da Terranostranews, che il Sindaco abbia concesso a una unità dei vigili urbani il nulla-osta per il distacco per un anno all’ ente Inps ha del cervellotico. È impensabile che un ente comunale che ha un organico di polizia locale al lumicino, tanto da non poter garantire il normale servizio di pattugliamento, di presidio nei punti nevralgici di tutto il territorio possa concedere un distacco, privando il comando di un’ altra unità. È risaputo che le 23 unità di vigili urbani in organico non riuscivano a garantire il regolare svolgimento del servizio in una città grande e complessa come Marano, figuriamoci adesso con 21 unità. A che “gioco si gioca” si vuole la rinascita di Marano nei proclami ma nei fatti e atti la si affossa ancor più. E poi si manca di rispetto ai cittadini che hanno il diritto ad avere un comparto così delicato per la vita democratica della cittá con un organico soddisfacente, per non parlare del rispetto verso gli agenti di polizia locale che ogni giorno con grossi sacrifici e uno stress continuo garantiscono il servizio ai cittadini…tutto calpestato. Una decisione questa del distacco pari a un vecchio ritornello: ” fai quello che dico io mentre io faccio quello che voglio io”, alla faccia del rispetto della città. Da consigliere comunale ho inviato una PEC al Sindaco per capire la motivazione di questo distacco da barzelletta” si piange per l’organico ridotto al lumicino e contestualmente si da l’ ok per il distaccamento di una unità presso altro ente….cose da manicomio. Questo il testo: “Esimio, Sindaco sono a chiederle se è vero e le motivazioni che hanno spinto Lei e il Comandante della Polizia Municipale a rilasciare nulla-osta per il trasferimento di una unità della polizia locale all’istituto INPS, viste le molteplici criticità, in primis il non poter approntare un servizio adeguato alle tante necessità tecniche-amministrative di una città così complessa e la sua sicurezza ,per l’esiguo numero in organico del personale. Era proprio il caso di privarsi di un’altra unità in un comparto già molto sofferente, soprattutto per il rispetto verso i lavoratori del comparto che svolgono da tempo un così delicato lavoro con stress e per la viabilità della città che non gode certamente di ottima salute. Nella speranza che il Sindaco risponda e chiarisca un distacco così cervellotico per una città come Marano duramente provata nei servizi per mancanza di personale. E non mi si venga a dire che non si poteva negare il nulla-osta perché la normativa prevede che l’ amministrazione di appartenenza può negare il distacco in presenza di grosse difficoltà organizzative e questo il caso di Marano.

Michele Izzo consigliere comunale di opposizione.