MARANO, DRAMMA ACQUA: 400 EURO AL MESE A FAMIGLIA PER COMPRARE L’ACQUA POTABILE. SITUAZIONE DISASTROSA NELLA ZONA PIP, COMUNE SEMPRE PIU’ IN BASSO

400 euro al mese per acquistare l’acqua potabile, che arriva con i mezzi privati nelle zone adiacente l’area Pip, via Pessoa in primis. E’ il dramma di tante famiglie di Marano. Il dramma acqua che non passa nemmeno in autunno. In tanti riferiscono di aver a più riprese contattato vigili, ufficio tecnico, Comune, sindaco, ma finora nulla è cambiato. E’ roba da quarto mondo, che meriterebbe denunce, controdenunce, esposti alla magistratura. La situazione, di solito, è grave nei mesi estivi, ma quest’anno persiste anche in autunno inoltrato. E’ l’ennesima vergogna di un territorio che offre poco o nulla.













