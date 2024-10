Marano, Eccellenze 2023-2024: i riconoscimenti agli alunni della Socrate-Mallardo

186 Visite

Ieri all’ I. C. Socrate-Mallardo si è tenuto il consueto appuntamento con le eccellenze dell’ anno scolastico 2023/24 alla presenza di numerosi genitori che hanno accompagnato i loro figli al primo traguardo di successo scolastico e umano.

Le Eccellenze per l’ anno scolastico 2023/24 sono state così assegnate tra il segmento Primaria e Secondaria di 1° Grado: alla scuola primaria 17eccellenza, al segmento secondaria di 1° grado 77 eccellenza di cui 27 sono i 10 e 50 i 10 e lode.

Uno spaccato insomma da giardino dell’ Eden della cultura e del sociale dove si respira aria di condivisione, di inclusione e di formazione della futuro cittadino nella sua eccezione, in una realtà quella di Marano che stenta a decollare sia culturalmente che socialmente, per la mancanza dì una seria programmazione atta alla rinascita della città.

L’ evento voluto dalla capace e competente Preside della istituzione scolastica Prof.ssaTeresa Formichella, che ha sempre messo al centro della formazione l’ alunno, in particolare i più bisognosi e quelli speciali, negli anni ha visto crescere la Socrate – Mallardo come centro di eccellenza.

Eccellenza raggiunta soprattutto grazie a un corpo docente che guida alla curiosità del sapere ogni singolo alunno, mettendoci passione, amore e competenza’ nell’azione educativa-didattica. A completare tutto il circuito di formazione attiva vi è il personale ausiliario e di segreteria attento e sensibile alle necessità degli alunni che vengono protetti singolarmente.

Insomma l’ istituto Socrate – Mallardo è sicuramente il fiore all’ occhiello della cultura e formazione del territorio a nord di Napoli. Peccato che a un evento di così alto valore per la città di Marano erano assenti il sindaco, l’ assessore alla pubblica istruzione e l’ amministrazione.

L’evento coordinato con maestria dalle due funzioni strumentale la Prof.ssa Daniela Ruggiero e la Prof.ssa Dominique Pellecchia ha scritto una bella pagina di una città in cerca della propria essenza socio- culturale.

Prof Michele Izzo













