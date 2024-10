Punti di vista. Marano, le riflessioni di un cittadino: “Siamo all’immobilismo”

70 Visite

Gentile direttore, desidererei, se mi consente, riflettere con lei in merito all’ operato dell’attuale giunta comunale a distanza di un anno dall’insediamento. Poiché credo di essere una persona molto pratica, che preferisce i fatti alle parole, rilevo, ma è sotto agli occhi di ogni cittadino che si ” avventuri” per la città, che NULLA è cambiato da un anno ad oggi. La parola che userei per definire la situazione della giunta attuale è : IMMOBILE. Mi perdoni ma sono davvero stanco dei soliti scaricabarile. Dato che non frequento i palazzi del potere e magari mi sfuggono tante cose, sarei curioso di conoscere le innumerevoli decisioni e delibere dei numerosi consigli comunali avvenuti fino ad oggi. In tanti dicono che non ci sono fondi e quindi i consiglieri e la giunta tutta non percepiscono compensi? Avrei davvero tante cose da dire e le situazioni di degrado da segnalare ma un libro intero non basterebbe. Le chiedo cortesemente di comprendere lo sfogo di un cittadino che paga per non avere alcun servizio. Certo che come sempre darà voce alla mia riflessione le auguro buona giornata.

Salvatore Messina (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews