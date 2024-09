A Scampia si torna a sparare: l’obiettivo dei killer si salva

212 Visite

Le strade di Scampia tornano a tingersi di rosso sangue. Un commando di sicari è entrato in azione nella prima serata di sabato in via Francesco Bacone, a ridotto del complesso di edilizia popolare conosciuto come il Lotto G, e ha sparato alcuni di pistola all’indirizzo di Giuseppe D’Andrea, cinquantenne già noto alle forze dell’ordine.

La vittima è per fortuna riuscita a cavarsela senza grosse conseguenze fisiche e, ricevute le prime medicazione all’ospedale Don Bosco, è stata dimessa con una prognosi di quindici giorni. Le indagini sul caso sono adesso condotte dalla polizia di Stato, che non ha alcuna intenzione di prendere sottogamba l’episodio. Il rischio di una nuova escalation all’ombra delle vele, soprattutto dopo il recentissimo assassinio di Camillo Esposito, è infatti tutt’altro che un’ipotesi remota.













