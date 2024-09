Qualiano, successo per la X edizione di “È nu juorn ‘e sport”: premiata la mamma di Ciro Esposito

101 Visite

Successo a Qualiano per la X edizione di “È nu juorn ‘e sport”. Manifestazione voluta e sostenuta sin dalla prima edizione dal Consigliere Bonaventura Cerqua, Mimmo Licciardiello curatore dell’evento e tutta la giunta comunale, tra cui, l’Assessore allo sport Salvatore Onofaro. Un’edizione che cresce di anno in anno e accoglie non solo le persone dell’hinterland di Qualiano ma anche dai paesi limitrofi e da Napoli centro.

Una giornata dedicata completamente alle varie discipline; passando dal calcio, al tennis, al ballo e al calcio balilla. Un evento che, ancora una volta, ha messo al centro l’importanza sì, del wellness ma anche il consolidamento dei valori dello sport e dell’unione. Un punto fondamentale per il territorio qualianese che ogni anno aspetta con grande ansia il ritorno di questa manifestazione. Tanti infatti i cittadini dai più piccoli ai più grandi che ieri sono accorsi per passare un pomeriggio all’insegna del divertimento e dello sport. E se, nelle settimane precedenti, Qualiano si è trasformata in un museo all’aria aperta, ieri è diventato un vero e proprio campo dove ognuno metteva in scena quanto acquisito durante le preparazioni.

Ma non è stato soltanto il momento dell’unione e dello sport, ma anche un momento dedicato alle premiazioni. Tra queste, presente la mamma di Ciro Esposito, Antonella Leardi.

“È una giornata dedicata allo sport ma non soltanto. È il momento per poter stare insieme e passare delle ore in piacevole compagnia. Grazie agli eventi del mese di settembre abbiamo assistito a un vero e proprio incremento di persone che venivano persino da fuori regione”, queste le parole del Sindaco Raffaele De Leonardis.

“Questa manifestazione cresce e crescerà ancor di più. Lo sport è importante non soltanto per il benessere fisico e mentale ma anche per il significato di voler bene e stare al centro di una comunità. Tutto questo è possibile anche grazie all’impegno dell’amministrazione comunale. Questo non sarà l’unico evento che vedrà al centro lo sport, nel mese di ottobre, avremo di nuovo il torneo di ciclismo che mancava sul territorio qualianese da tantissimo tempo”, queste le parole dell’Assessore allo sport, Salvatore Onofaro.

UFFICIO COMUNICAZIONE | NAPOLIVILLAGE













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews