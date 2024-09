Israele-Libano: “Nasrallah è morto soffocato”

Media Israele: “Nasrallah è morto soffocato”

Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, sarebbe morto per soffocamento in un bunker non ventilato, motivo per cui il suo corpo è stato recuperato intatto tra le macerie. È la valutazione che si fa in queste ore in Israele, secondo quanto riferito da Channel 12. L’emittente spiega che i gas tossici delle esplosioni sarebbero entrati nella stanza in cui si trovava Hezbollah, causandone gradualmente la morte