Il Camu Camu, la bacca esotica e gli effetti positivi per il corpo

Che cos’è il camu camu e quali i benefici

Questa bacca esotica viene coltivata nelle aree amazzoniche. È ricavata da un arbusto che si cresce particolarmente in Perù e Brasile. Ha un colore rosso-viola e presenta un diametro tra 1 e 3 cm. Assomiglia ad una ciliegia dalla buccia sottile e dalla polpa rosso-rosa. È una bacca succosa e molto acida da sapore agrumato. È utilizzata per rafforzare il sistema immunitario durante i cambi stagionali. Agisce efficacemente nel contrastare l’attacco di batteri e virus che possono minacciare la salute dell’organismo. Le popolazioni amazzoniche utilizzano queste bacche preziose per contrastare il raffreddore. Ad esse sono riconosciute anche proprietà ipotensive e antidepressive. Il camu camu infatti ha il potere di stimolare la produzione di serotonina, il famigerato ormone del benessere.













