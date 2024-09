Napoli, in prefettura è un fiorire di convegni e cerimonie. Quando saranno accessi i riflettori sui casi Giugliano e Marano?

198 Visite

Ancora un altro incontro in Prefettura con i sindaci. A Napoli è un fiorire di eventi del genere. Si fa – a nostro giudizio – ancora poco, pochissimo sul fronte della repressione alle attività commerciali gravate da interdittive antimafia, che continuano ad operare nonostante i provvedimenti prefettizi, e ancora poco si fa nei confronti di quei comuni (area nord) in cui aleggia l’ombra della criminalità.

Marano e Giugliano sono i casi più eclatanti, dove si sono verificate situazioni in cui esponenti politici del territorio, o imprenditori vicini ad amministratori, hanno presenziato a cerimonie di famiglie di camorra e di soggetti, da sempre legati, alle famiglie del sistema. Per non parlare poi delle inquietanti parentele in giunta e in Consiglio. A Giugliano c’è anche altro: inchieste della magistratura, indagini e finanche avvisi di garanzia.

In particolare il caso Anthares in cui sono rimasti coinvolti un dirigente, un consigliere comunale di maggioranza e un avvocato del territorio, accusati di aver intascato una tangente. E poi il dito spezzato al consigliere Pezzella e le dichiarazioni dello stesso Pezzella che parla di mele marce nell’amministrazione comunale, nel corso di un’intervista rilasciata su un ‘emittente televisiva.

Insomma ci sono tutte le condizioni per nominare commissioni d’accesso ma da Napoli nulla si muove, in altri anni per anche meno i Comuni sono finiti sotto la lente di ingrandimento, oggi invece è tutto fermo. Aspettiamo l’intervento del Ministro Piantedosi, in cui riponiamo tanta fiducia e anche nella magistratura partenopea.

In Prefettura il 15 ottobre si terrà un convegno “La visione di una città che corre da 2500 anni” dedicato alla città di Napoli. E questo è.













