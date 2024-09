116 Visite

Si è tenuta ieri sera, presso il ristorante Il Rusticone, ad Arzano, la presentazione ufficiale della 3P Friends Arzano Futsal. L’evento ha visto la partecipazione di tifosi, appassionati, amici e familiari dei calcettisti, dello staff e

dei dirigenti, oltre ai rappresentanti della stampa. Durante la conferenza stampa, il

Presidente Tommaso De Vita, il Direttore Generale Giorgio Ruta e l’allenatore

Dario Ligurso hanno condiviso la loro visione e le aspettative per la nuova stagione.

Il presidente De Vita: “Siamo una squadra basata sul concetto di famiglia, ed è per

questo che abbiamo voluto coinvolgere parenti e amici questa sera. Sul piano

sportivo, l’obiettivo è chiaro: vogliamo vincere e centrare finalmente il salto di

categoria. Rispetto alla scorsa stagione, abbiamo rafforzato il roster. L’anno scorso,

in alcuni ruoli, la coperta era un po’ corta, ma oggi ci sentiamo più competitivi, anche

grazie all’ottima guida di mister Ligurso, che quest’anno è passato dal ruolo di vice

allenatore a quello di tecnico principale. Siamo sicuri che, grazie al lavoro che

svolgerà insieme al suo vice Emanuele Aveta, potremo riempire il palazzetto ogni

sabato, offrendo divertimento e successi.

Un grande passo in avanti è stato fatto anche grazie alla collaborazione con

l’amministrazione comunale: da settembre abbiamo ottenuto le autorizzazioni per

accedere al PalaRea sia per gli allenamenti che per le partite ufficiali, cosa che non

accadeva così presto da 7-8 anni. Tuttavia, vorrei fare una riflessione sullo stato degli

impianti: il loro decoro non dipende solo dall’amministrazione, ma anche dalle

società sportive. È compito degli atleti e di tutto lo staff rispettare gli spazi, ad

esempio non lasciando bottiglie negli spogliatoi o evitando di fumare all’interno del

palazzetto.

In merito agli sponsor, non li intendiamo come tali. Ci avvaliamo del supporto di

aziende e persone che credono nel nostro progetto e ci chiedono: ‘Vi serve una

mano?’. Vogliamo essere autosufficienti, evitando di dipendere esclusivamente da

contributi esterni. L’anno scorso, nonostante avessimo vinto la Coppa Disciplina,

avremmo potuto richiedere l’iscrizione alla C1, ma abbiamo preferito conquistare la

promozione sul campo, sempre con la consapevolezza di non fare il passo più lungo

della gamba.

Il dg Ruta: “Ricordo ancora la nostra prima presentazione di due anni fa, eravamo

solo in otto fuori ad un bar. L’anno scorso eravamo in 40, e oggi siamo riusciti a

coinvolgere anche le famiglie. Questo per me è un grande risultato, perché dimostra che siamo persone serie e affidabili. Il Presidente Tommaso ogni anno ci permette di portare avanti questa passione, coinvolgendo sempre più persone. Quest’anno ci sono

molti nuovi ingressi, e sono molto soddisfatto delle persone che abbiamo coinvolto.

Vorrei ringraziare in particolare il direttore sportivo Ciro Sapio, che per motivi

personali di lavoro non è potuto essere presente, e Giovanni Chianese, nuovo

ingresso che si occuperà del rapporto con i tifosi. Un ringraziamento speciale va

anche ai miei compagni di viaggio, i tecnici Dario Ligurso ed Emanuele Aveta.

Il mister Ligurso: “Questo sport mi ha accompagnato per molti anni, permettendomi

di imparare i valori che la società ha voluto trasmettere con questa bella serata.

Abbiamo creato un gruppo coeso di ragazzi, giovani e meno giovani, uniti dalla

stessa passione. È straordinario vedere questi atleti che, sacrificando parte della loro

vita privata, dedicano anima e corpo agli allenamenti. Il mio obiettivo è conoscere a

fondo ciascuno di loro, sia sul piano tecnico che personale, per portarli a un nuovo

livello di consapevolezza calcettistica.

Siamo ambiziosi e desideriamo divertirci, perché crediamo che se ci divertiamo noi,

anche il pubblico si divertirà. Allo stesso tempo, sarò sempre esigente, perché credo

che solo il lavoro serio e costante possa portarci a raggiungere grandi risultati.

Nonostante io sia in questa città solo da tre anni, sento un forte legame con la squadra

e la comunità di Arzano, che ci supporta con grande entusiasmo. Il nostro obiettivo è

crescere partita dopo partita, migliorando individualmente e come squadra, e regalare

spettacolo a chi ci sostiene.













