MEDIO ORIENTE IN FIAMME, LA MORTE DI NASRALLAH E LA REAZIONE DELL’IRAN

Pezeshkian su X: “Usa non neghino complicità omicidio Nasrallah”

“La comunità internazionale non dimentichi che l’ordine di questo attacco terroristico è stato emesso da New York e che gli americani non possono esimersi dalla collaborazione con i sionisti”. Lo afferma in un post su X il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, facendo riferimento all’uccisione del leader di Hezbollah Nassan Nasrallah.