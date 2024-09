Tenta il suicidio in aeroporto a Napoli, salvata dai militari

153 Visite

Militari dell’Esercito salvano una donna in bilico al secondo piano dell’aeroporto di Napoli Capodichino e pronta a compiere un gesto estremo. È accaduto ieri pomeriggio, quando una pattuglia dell’Esercito, impegnata nell’operazione Strade sicure, è intervenuta per salvare la donna in procinto di compiere un gesto disperato lanciandosi dal secondo piano dell’aeroporto di Capodichino. I militari dell’Esercito, in servizio di presidio all’aeroporto, allertati dalle grida di alcuni passanti, hanno raggiunto la donna e l’hanno convinta a desistere dal compiere il gesto estremo. Successivamente la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario.













