Donna dà fuoco a una giovane in strada dopo una lite: 26enne in rianimazione

Una donna di 26 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro, a Catania, dopo aver riportato ustioni sul 20% del corpo.

La giovane, secondo quanto si apprende, sarebbe stata vittima di un’aggressione da parte di un’altra donna che, al culmine di una lite in strada, giovedì intorno alle 18, le avrebbe gettato addosso del liquido infiammabile dandole poi fuoco.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, da confermare, potrebbe essersi trattato di un incontro per chiarire questioni in sospeso. Un gruppo di persone, uomini e donne, sarebbe andato davanti al palazzo della famiglia con cui era pendente il contenzioso e avrebbe invitato la 26enne a scendere per strada. Non è escluso che il gesto possa essere premeditato visto il possesso del liquido infiammabile.