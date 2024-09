CALCIO. MARANO TORNA (DOPO TANTI ANNI) IN PRIMA CATEGORIA: L’ATLETICO DI BOCCHETTI E’ UFFICIALMENTE ISCRITTO NEL GIRONE B. “TRA LE POCHE NOTE LIETE DEL TERRITORIO, IMPEGNO SOCIALE VERO”

106 Visite

Ora è ufficiale: Marano torna nel calcio dilettantistico che conta. In Prima categoria, dove mancava da tantissimi anni, forse 15, forse 20. L’Atletico Marano, da quest’anno Atletic Football club 2022, fondato tre anni fa dal direttore di Terranostranews Fernando Bocchetti, è inserito nel girone B del prestigioso torneo.

I “puma” si allenano al Grillo e in quella sede disputeranno anche le gare interne ufficiali. Il campionato, salvo slittamenti, dovrebbe iniziare domenica. La squadra è allenata dal suo fondatore, che ha conseguito i patentini da allenatore (Uefa C, Licenza D, Uefa B) e che ha l’obiettivo di portare il nome della città di Marano in un contesto calcistico ancor più importante. Tantissimi ragazzi, ormai da anni, si allenano e giocano gratis con l’Atletico.

“Portiamo avanti – spiega il fondatore e tecnico Bocchetti – un discorso realmente sociale e per il sociale. Non le solite chiacchiere, per cose che di sociale non hanno un bel nulla: noi – grazie all’apporto e al grande sostegno del Centro Aktis – facciamo tutto per i giovani di Marano e di tanti altri del circondario. E’ l’unica squadra del territorio, e non solo – prosegue Bocchetti – che non è interessata ad alcuna forma di business. Chi viene cresce calcisticamente in un contesto sano, di ragazzi perbene o di ragazzi che hanno difficoltà ma anche la voglia di emergere e riscattarsi”.

Il progetto è partito tre anni fa: prima i campionati giovanili, ora il salto in Prima Categoria.

“A Marano una squadra di Prima Categoria mancava da troppo tempo – sottolinea Bocchetti – Per quest’anno l’obiettivo è la salvezza: abbiamo tanti giovani alle prime armi in squadra e dovremo lottare per salvare la categoria. L’anno prossimo faremo un ulteriore step. A Marano – conclude il tecnico – si pavoneggiano tutti fuorché chi fa qualcosa di utile al territorio: negli ultimi 10 anni ho fondato e diretto un sito giornalistico che oggi è tra i più visitati della provincia di Napoli e una squadra di calcio che dà opportunità a tanti giovani. Naturalmente, dal Comune non abbiamo mai ricevuto alcun sostegno. Avevamo inviato all’ente, in particolare al sindaco, la richiesta di acquisire un bene confiscato per realizzare un campo da calcio, ma in oltre un anno abbiamo ricevuto solo una fredda risposta, che più o meno faceva così: stiamo ancora verificando iter e procedure dei beni”.













