Meteo? Tornano le piogge, ma solo al centro-nord

Un weekend con sole e temperature miti, ma la svolta del meteo è dietro l’angolo. Nuove perturbazioni provenienti dall’Atlantico porteranno la pioggia. A fornire le previsioni del tempo per i prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci che spiega come, dopo una “tregua” di domenica 22 settembre, già a partire da lunedì 23 settembre avremo precipitazioni diffuse su buona parte dell’Italia. Fortunatamente l’Emilia-Romagna e le regioni adriatiche non saranno le zone più colpite, perché le piogge “si concentreranno invece su Nordovest, regioni tirreniche e Sardegna, con accumuli anche di 60-70 millimetri in appena 24 ore”, fa sapere l’esperto sul sito MeteoGiuliacci .

Dopo un paio di giorni di allentamento, martedì 24 e mercoledì 25 settembre caratterizzati solo da un po’ di instabilità, il tempo è destinato a peggiorare tra mercoledì 25 e giovedì 26 con piogge abbondanti che bagneranno le regioni del nord, in particolare Liguria e zone alpine. Venerdì 27 settembre si aggiungeranno le regioni centrali tirreniche.













