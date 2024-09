Concorsi Inps, entro fine anno i bandi per più di 2500 assunzioni: le posizioni aperte

107 Visite

Nell’ultimo trimestre del 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si appresta a bandire concorsi pubblici per l’inserimento di oltre 2500 unità di personale: tra le figure richieste ci sono 1069 medici di primo livello; 920 funzionari sanitari, di cui 781 figure professionali delle aree psicologiche e sociali, e 403 funzionari. Prevista anche l’assunzione di almeno 16 professionisti legali mentre, per quanto attiene alle figure con qualifica dirigenziale, l’Istituto si appresta ad avviare le procedure per il reclutamento di almeno 15 unità dirigenziali di livello non generale.

Non sarà il solo concorso pubblico: qualche giorno fa è stato anticipato che l’Inps è alla ricerca anche di 1.144 assistenti ai servizi; 30 assistenti tecnici e 582 assistenti informatici. Per tutte queste posizioni sarà sufficiente possedere un diploma di scuola superiore: i vincitori verranno inseriti nell’Area B con contratti a tempo indeterminato, senza alcun vincolo d’età.













