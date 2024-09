QUARTO, TENTANO IL FURTO (IL VIDEO) NEL DECO’ DI VIA CAMPANA: MA SONO MESSI IN FUGA DALL’ALLARME. A MARANO FURTO RIUSCITO

786 Visite

Un furto riuscito, a Marano, un altro tentato, invece, nel comune di Quarto. Sempre ai danni della nota catena Decò e sempre, secondo gli inquirenti, ad opera della stessa banda. Ad agire nella notte tra venerdì e sabato, come testimoniano anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali. A Quarto, in via Campana, il raid non è andato a segno poiché è scattato l’allarme con i fumogeni. I banditi, in sei in una sola auto, erano giunti sul posto a bordo di auto di grossa cilindrata.

Ecco il video:













