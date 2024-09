Marano, danni da maltempo. Izzo: “Stop alla cementificazione del territorio”

140 Visite

L’altra sera un vero diluvio, una bomba d’ acquai si è abbattuta su tutto il territorio, calamità naturale ma che trova terreno fertile su di un territorio offeso negli anni da palazzinari. Vegetazione (alberi ) distrutta per dare spazio a enormi colate di cemento, con conseguente dissesto idrogeologico che fa giungere in città enormi quantità di acqua e fango. Acqua e detriti che non trovano la strada di deflusso nelle apposite cadatoie, mai manutentate e otturate da fango e erbacce. Questa triste realtà porta a due riflessioni: in primo luogo a un nuovo piano urbanistico a cemento zero ( tranne per la costituzione di scuole aree ludico ricreative e punti di aggregazione). Anche perché nel campo edile c’è c’è un grosso invenduto, inoltre, non sì è ancora quantificato l’ indice di fabbricabilità soddisfatto dal vecchio piano regolatore, in quanto il condono dell’85-87 è ancora in fase di verifica e condono. Ma soprattutto per non creare ulteriormente dissesto a un territorio già distrutto negli anni da costruttori senza scrupoli. Allora a cosa servirebbe costruire ancora? Non vorrei che il cementificare ancora risultasse essere la lavatrice occulta della della malavita pronta sempre dove vi è un business economico. Altra riflessione investe la pulizia delle cadatoie ( intervento urgente da fare ) visto che da anni sono intasate da fango e sporcizia di ogni genere, aggravando notevolmente il fenomeno dell’ allagamento durante le bombe d’ acqua con grave pericolo dell’ incolumità dei cittadini. Queste riflessioni chiamano a riflettere chi ha la leva di comando dell’ ente comunale, non basta dire vi è stata una bomba d’ acqua e non solo Marano si è allagata ma bisogna contrastare gli speculatori edilizi e mettere in atto una seria programmazione manutentiva dell’ ordinario.

Michele Izzo consigliere comunale













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews