Bambini uccisi e sepolti dopo il parto: Chiara Petrolini ai domiciliari

E’ gli arresti domiciliari Chiara Petrolini, la donna di 22 anni accusata di aver ucciso e sepolto in giardino due bambini appena nati. Gli esami del DNA hanno accertato che la donna è la madre del primo bambino ritrovato, mentre l’identità del secondo, ucciso circa un anno prima, deve essere ancora accertata. Secondo le indagini la donna avrebbe nascosto ad amici e familiari la gravidanza, e avrebbe ucciso i bambini subito dopo il parto, avvenuto in casa senza assistenza medica. La procura di Parma ha confermato che la donna è indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Il primo corpo era stato ritrovato ad agosto, ma la notizia è stata resa nota solo a metà settembre. Il secondo corpo era stato ritrovato nelle settimane successive. La procura ha comunicato l’apertura di un’inchiesta per rivelazione di segreti per la pubblicazione della notizia relativa al ritrovamento dei resti del secondo neonato.













