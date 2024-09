Giugliano, Azione: “Pezzella faccia i nomi dei Barabba e il sindaco prenda posizione su certe dichiarazioni”

253 Visite

Con sempre meno stupore e sorpresa, ieri pomeriggio abbiamo assistito all’ennesimo spettacolo (questa volta televisivo) del consigliere Salvatore Pezzella, ospite di Campania Oggi, programma dell’emittente TeleclubItalia.

Dopo essersi definito il “Gesù” della legalità per i cittadini giuglianesi durante la trasmissione, mostrando ancora una volta ai telespettatori il suo egocentrismo, Pezzella ha menzionato le aree politiche di cui fanno parte coloro che secondo lui sarebbero le “mele marce” e i “Barabba” dell’amministrazione targata Pirozzi, compresa quella di Azione. Innanzitutto, invitiamo il consigliere a denunciare in maniera chiara i fatti di cui è a conoscenza e a cui fa riferimento (ammesso che sia un’accusa fondata), dando un’identità ai soggetti che egli classifica in questo modo.

In secondo luogo, chiediamo al sindaco Nicola Pirozzi, al PD, M5S e a tutte le forze politiche di maggioranza di intervenire sulla vicenda e di prendere posizione, in quanto le dichiarazioni del consigliere a Campania Oggi, inopportune e prive di fondamenta, rischiano di minare la stabilità e la coesione dell’attuale maggioranza, i cui componenti tutti, compreso Pezzella, dovrebbero avere all’unisono l’obiettivo primario del bene comune della città e dei suoi cittadini.

Su una cosa siamo completamente d’accordo con il consigliere Pezzella: la differenza politica incolmabile che separa i rappresentanti di Azione dalla sua condotta e dal suo modus operandi. Tant’è che quando dai vertici nazionali ci fu riferito che il cons. Pezzella aveva richiesto di aderire al partito locale noi abbiamo respinto la sua richiesta.

Azione è per la giustizia, la trasparenza e la verità, sempre. Questa segreteria adotterà ogni rimedio utile a tutela della propria immagine con ogni conseguente iniziativa anche in sede giudiziaria.

F.to

La segreteria di Azione Giugliano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews