PNRR, Città Metropolitana avanti spedita: domani doppia posa della prima pietra, a Cardito per il palazzetto dello sport e a San Gennaro Vesuviano per la nuova sede dell’ISIS “Caravaggio”

La Città Metropolitana di Napoli procede spedita nell’attuazione dei progetti per i quali è riuscita ad aggiudicarsi fondi del Programma Next Generation EU – PNRR.

Doppio appuntamento, dunque, domani, per il Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi, per dare il via ad altrettanti importanti interventi nell’area metropolitana.

Alle 9.30 sarà a San Gennaro Vesuviano per la posa della prima pietra della nuova sede dell’Istituto Superiore “Caravaggio”, che è Liceo scientifico e artistico, oltre che istituto agrario e professionale. Insieme con il Sindaco Manfredi, nell’area di via Sarno dove sorgerà il plesso, all’altezza del civico 88, interverranno il Sindaco del comune vesuviano, Antonio Russo, la Consigliera delegata alla Programmazione e all’Edilizia scolastica, Ilaria Abagnale, la Dirigente scolastica Annarita Cortese, e la Dirigente della Direzione Scuola della Città Metropolitana, Marianna Pedalino.

Alle 11, invece, il Sindaco Manfredi sarà a Cardito, in via Robert Kennedy, per la posa della prima pietra del nuovo palazzetto dello sport, che sarà realizzato nell’ambito del più ampio Piano Urbano Integrato “Smart City Napoli Nord”. Ad attenderlo il Sindaco Giuseppe Cirillo, che è anche Vicesindaco della Città Metropolitana.













