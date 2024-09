Marano, Corrado è stato ucciso. L’omicida aveva litigato con l’altro ragazzo a bordo dello scooter

5.274 Visite

Il caso è ormai chiuso. La morte di Corrado Finale è collegata, a quanto pare, a un altro episodio accaduto un mese fa circa in via Nuvoletta, che il nostro portale segnalò con un articolo. Ci fu un diverbio tra giovani, seguito da uno sparo di un colpo di arma da fuoco. Il motivo della lite? Probabilmente una relazione amorosa tra la sorella dell’investitore e il giovane, U.G., rimasto ferito. Chi ha investito i due ragazzi – nipote di un noto boss di Marano – avrebbe maturato del forte astio nei confronti del ragazzo rimasto ferito. E’ ora in caserma Aurelio Taglialatela, l’omicida, e rischia l’accusa di omicidio volontario.

I fatti.

Questa mattina in via del Mare altezza civico 47 i carabinieri della sezione Radiomobile di Marano sono intervenuti per un sinistro stradale.

Due giovani in scooter, di 18 e 20 anni, sono rimasti gravemente feriti dopo uno scontro con un’auto. Sono stati portati in ospedale a Pozzuoli.

Chi ha investito il giovane Corrado Finale e altro amico si è costituito in caserma. La motivazione alla base del gesto non è ancora chiara.

Il più giovane se la caverà con 30 giorni di prognosi per fratture varie. Il 20enne, invece, dopo vari tentativi di rianimazione è morto.

Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire dinamica e responsabilità.

Salma e veicoli sequestrati.

L’auto che ha investito lo scooter guidato da Finale è una Fiat 500. Poco prima il ferito avrebbe, con un corpo contundente, distrutto il vetro dell’auto di Taglialatela che li aveva incrociati e inseguiti. Poi la reazione e l’investimento. Indagini affidate alla Procura Napoli nord. Corrado era fidanzato con la figlia di un ex vicesindaco di Marano.













