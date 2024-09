Napoli, 15enne picchiato per uno sguardo non gradito mentre era fermo al semaforo, setto nasale rotto e trauma cranico

378 Visite

Un ragazzo di 15 anni ha subito la rottura del setto nasale e un lieve trauma cranico per un sguardo non gradito. Il giovane era al Vomero in sella al proprio motorino fermo al semaforo, erano circa le 14, quando gli si affianca un giovane, maggiorenne, a bordo del suo scooter. Guarda il 15enne e in napoletano gli chiede “Mai stai guardando?”. Il ragazzo risponde candidamente di no, trovando strana la domanda. A quel punto il maggiorenne scende dallo scooter, lo sistema sul cavalletto e all’improvviso gli sferra un violentissimo pugno in pieno volto. La vittima immediatamente perde molto sangue. L’aggressore fugge. I presenti soccorrono il ragazzo. Sul posto si precipitano polizia e 118. Dopo poco l’aggressione torna sul luogo della violenza per chiedere scusa del proprio comportamento, ma viene identificato dalle forze dell’ordine presenti. Assieme al padre, la vittima viene portata in ospedale e dopo una tac la diagnosi è terribilmente chiara, setto nasale rotto e lieve trauma cranico. Adesso dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico.













