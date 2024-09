Cagliari-Napoli, Conte nel post gara: “Cresciuti tanto sotto l’aspetto caratteriale”

255 Visite

Al termine dell’incontro con il Cagliari, il tecnico azzurro Antonio Conte si è presentato ai microfoni di Sky Sport commentando la vittoria ottenuta in Sardegna:

“Quello di Cagliari è un campo difficile, noi siamo stati bravi, specie dopo lo stop dovuto al lancio dei fumogeni che ci ha spezzato il ritmo gara, a capire cosa andava migliorato: abbiamo accettato i duelli, siamo stati bravi nella pressione…ed alla fine siamo stati premiati. Lukaku? Giocatore atipico perchè è forte fisicamente ed è devastante nella progressione; non è ancora al 100%, ecco perchè dobbiamo ancora migliorare e lavorare. Kvara? Mi auguro che capisca che ci aspettiamo tanto da lui, assist ma anche le giocate importanti grazie alle quali faccia goal. Cosa è cambiato dalla prima giornata? Da quando ho denunciato alcuni atteggiamenti siamo cresciuti tanto sotto l’aspetto caratteriale. Questa squadra è composta da giocatori che sono prima di tutto persone perbene ed hanno capito che bisogna talvolta sporcarsi le mani, cosa che non erano stati abituati a fare in passato. Stiamo lavorando sulla voglia, sulla determinazione, sulla cattiveria ed anche sul mantenere il clean sheet come abbiamo fatto oggi”

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













