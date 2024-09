Driverless, la Federico II riconfermata prima tra le Italiane

212 Visite

Il team UniNa Corse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sale nuovamente sul podio del campionato mondiale di Formula Student, nella tappa italiana di Varano de‘ Melegari, classificandosi primo tra i team italiani e ottenendo un terzo posto nella classifica generale della categoria Driverless, ovvero riservata ai prototipi a guida autonoma.

Ogni anno il team partecipa alle tappe del campionato di Formula Student, patrocinato da sponsor di alto profilo come BMW, AMG, Dallara, che riconoscono l’importanza di formare i futuri ingegneri e professionisti del settore automobilistico.

La competizione, a cui hanno partecipato squadre provenienti da oltre 17 paesi, ha incoronato il team napoletano come primo tra le squadre italiane, confermando la sua presenza tra i migliori per il terzo anno consecutivo.

UniNa Corse ha condiviso il podio con i team di Tallinn e Praga, riconosciuti tra i più veloci e performanti d’Europa, sottolineando così la costante crescita e il notevole impegno del team federiciano, che continua a distinguersi nella categoria Driverless.

Partecipare a una competizione di Formula Student non è solo la costruzione di una vettura, ma permette ai ragazzi di ottenere competenze trasversali, che vanno dal lavoro di squadra ad abilità gestionali, contribuendo così alla creazione del profilo lavorativo di ogni membro del progetto.

In una settimana immersi in questa realtà, ogni studente vive delle emozioni che vanno al di là della competizione, rivelando quella che è la vera essenza del progetto: non far parte più solo di una semplice squadra, ma di una vera e propria famiglia.

Professor Luigi Nele, Presidente di UniNa Corse e docente della Federico II:



“Grandissima soddisfazione per il lavoro fatto dagli allievi, le attività svolte nell’ultimo anno che ormai confermano la loro posizione da top team nel panorama internazionale. Grandissimo orgoglio per noi e per Napoli”.













