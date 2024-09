San Giorgio a Cremano. Gigi Finizio in concerto In Villa Bruno

84 Visite

Domenica 15 settembre alle 21.00, San Giorgio a Cremano ospiterà nel Parco di Villa Bruno il concerto di Gigi Finizio, programmato e finanziato dalla Regione Campania con i fondi Regione Campania e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale) attraverso Scabec Spa, in collaborazione con il Comune San Giorgio a Cremano.

Il concerto di uno degli artisti partenopei più amati dal pubblico non solo campano, si inserisce nel progetto “ I giovani e la cultura musicale” E mira ad avvicinare la comunità giovanile al mondo della musica, creando occasioni di incontro e di crescita attraverso l’arte e lo spettacolo. Gigi Finizio, con il suo talento e la sua passione, rappresenta uno dei migliori esponenti del panorama musicale e del cantautorato italiano.

Per partecipare al concerto gratuito è necessario però prenotare il proprio posto sulla piattaforma Eventbrite, a cui sarà possibile accedere direttamente dal portale del Comune: www.comune.sangiorgioacremano.na.it.

La modalità è la stessa utilizzata per il Premio Massimo Troisi, con la differenza che qui è possibile prenotare un numero massimo di 2 biglietti per ogni account. Per ogni esigenza di ulteriori biglietti, è necessario effettuare un nuovo accesso con un account diverso. Tutte le prenotazioni in eccesso effettuate con lo stesso account, saranno annullate e i biglietti rimessi a disposizione.

“Grazie alla Regione Campania che ha scelto ancora una volta San Giorgio a Cremano come polo di attrazione per grandi eventi – fa sapere il Sindaco Giorgio Zinno – riconoscendole il ruolo di città foriera di cultura e appuntamenti. Grazie alla qualità delle iniziative che mettiamo in campo, il nostro territorio è diventato un punto di riferimento per chi ama l’arte, la musica e le manifestazioni culturali; un luogo in cui la tradizione e l’innovazione si incontrano, offrendo esperienze di qualità e aperte a tutti.













