Sinner prosciolto (ma non definitivamente) dalle accuse di doping, la Wada non fa ricorso

Nessun ricorso da parte della WADA, l’Agenzia Internazionale Antidoping (WADA), contro la sentenza di assoluzione di Jannik Sinner per il caso Clostebol. Si chiude dunque definitivamente la vicenda nata dalla doppia positività del tennista numero uno al mondo nella scorsa primavera. Al Corriere della Sera il TAS, ha confermato che non è stato presentato alcun appello sulla vicenda.

Sinner definitivamente assolto da ogni accusa di doping, la WADA non fa ricorso

La segreteria del Tribunale Arbitrale internazionale dello Sport ha specificato che alla scadenza dei termini per il possibile ricorso, non è stata presentata alcuna documentazione da parte della WADA. Non è stata dunque impugnata la sentenza dell’ITIA, International Tennis Integrity Agency, che lo scorso 19 agosto scagionò totalmente Jannik Sinner dalle accuse di doping per la doppia positività al Clostebol.













